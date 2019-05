Game of Thrones: i fan notano la delusione di Conleth Hill per il destino di Varys

Nulla può sfuggire ai fan di Game of Thrones. Non una tazza di caffè, nemmeno una bottiglietta d'acqua e certamente non può sfuggire la frustrazione mostrata da un attore del cast per una scena altamente controversa del finale di stagione. Il soggetto in questione è Conleth Hill, interprete del personaggio di Lord Varys.

Una delle morti più tragiche in una stagione, come al solito, costellata da morti tragiche, si è rivelata essere quella dell'ex consigliere fidato di Daenerys, Lord Varys, rivoltatosi contro di lei dopo aver preso atto dell'emergere della sua potenza e della sua crudeltà.

Una morte straziante che ha mostrato il grande coraggio del personaggio. Una fine che ha lasciato di stucco gli spettatori ma che ha provocato una reazione non proprio convinta in Conleth Hill.

Nel documentario di HBO, Game of Thrones: The Last Witch, si vede la scena della lettura del copione da parte del cast. E proprio la morte di Varys è stata letta ad alta voce.



I fan non hanno perso tempo e non si sono fatti sfuggire la reazione frustrata dell'attore rispetto alla fine del suo personaggio. Quantomeno questa è l'impressione che si trae dalla visione dello sequenza.

Ma è lo stesso Conleth Hill ad aver confermato il proprio rammarico per la scelta degli autori sul suo personaggio.

"Mi sono sentito come dopo la sesta stagione, mi sono lasciato andare" ha spiegato a Entertainment Weekly "Non posso lamentarmi sono state sei grandi stagioni e ho avuto delle belle scene in queste ultime due stagioni ma è lì che qualcosa è cambiato. C'è stato il viaggio attraverso i Sette Regni e Varys era un eroe, un combattente. E quando sono tornati ad Approdo del Re avevano fatto in modo che conoscesse la città come il palmo della sua mano, quindi immagino che fosse solo...non lo so. Non sono insoddisfatto nel complesso, sembra che lo sia, ma è stato fantastico".

Reazioni contrastanti da parte del cast rispetto alla fine della serie: Kit Harington è in rehab per risolvere alcuni problemi personali, tra cui pare che diversi siano legati anche alla conclusione della serie.

Tra le dichiarazioni di queste ore anche quelle di Isaac Hempstead-Wright che si è soffermato sul destino di Bran, deciso tempo addietro da George R.R. Martin.