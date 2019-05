Game of Thrones, fan scatenati su Twitter... ma solo al termine degli episodi

Secondo i dati forniti da Twitter in esclusiva a TheWrap, la maggior parte dei tweet sulla stagione finale di Game of Thrones sono arrivati dopo la conclusione degli episodi. Ciò significa che i fan, consapevolmente o meno, hanno esaudito le richieste di HBO.

Prima della messa in onda di ogni episodio dell’ottava stagione di Game of Thrones, infatti, la HBO ha pubblicato un tweet che recitava “Quiet in the Realm. #GameofThrones starts now”, invitando gli spettatori a non postare commenti e spoiler e a restare concentrati sulla visione. Come si evince dalla tabella pubblicata da TheWrap, il messaggio è stato recepito. Il flusso dei tweet, infatti, ogni settimana è aumentato solo al termine degli episodi.

Si tratta indubbiamente di qualcosa di inedito nell’era del live-tweeting. "L'evoluzione di GOT su Twitter nelle otto stagioni è incredibile" racconta Lara Cohen, responsabile delle soluzioni di partnership su Twitter. "Il modo in cui i fan interagiscono con lo show è completamente diverso da qualsiasi altra cosa vista finora. Rispettano davvero la richiesta della HBO di silenzio nel regno... durante l'episodio. Ma un secondo dopo la fine, Twitter esplode. Milioni di tweet inviati da tutto il mondo - dagli atleti alle celebrità ai creatori di meme.“

