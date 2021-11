Game of Thrones, un fan ha spoilerato il destino di Tywin Lannister a Charles Dance

Nessun fan voleva ricevere spoiler di Game of Thrones, così come anche molti membri del cast non volevano sapere quale fosse il destino del proprio personaggio nei libri di George RR Martin. Charles Dance non aveva idea di come sarebbe morto il suo Tywin Lannister fino a quando un fan per strada gliel’ha rivelato.

Peter Dinklage ha descritto il rapporto di Tyrion con suo padre come "meravigliosamente shakespeariano" e quando Tyrion alla fine uccide Tywin con una balestra, capiamo il perché di questa definizione. Nonostante questa scena sia uno dei momenti più importanti di Game of Thrones, Dance non sapeva che sarebbe successo.



La famiglia Lannister ha probabilmente le dinamiche relazionali più complesse di tutte a partire da Jaime e Cersei, gemelli innamorati l'uno dell'altra, ma sia Cersei che Tywin avrebbero voluto la morte di Tyrion. La relazione tra Tyrion e Tywin è alimentata da odio, risentimento e vergogna, ogni scena che li coinvolge è davvero tragica. Quando Tywin accusa Tyrion di aver ucciso re Joffrey, "il folletto" viene processato per un crimine che suo padre sapeva di non aver commesso. Arrabbiato Tyrion prende una balestra e la punta contro suo padre mentre è seduto sul w.c. uccidendolo. Se siete curiosi, scoprite quali sono le 5 scene più commoventi di Game of Thrones nel nostro approfondimento.

È facilmente una delle morti più memorabili di Game of Thrones eppure Dance, non avendo mai letto i libri di George RR Martin, non aveva idea che sarebbe finita così. Intervistato da RadioTimes.com l’attore ha rivelato come ha scoperto il suo destino: “Sapevo che la sua morte stava arrivando, ma non sapevo come. Non ho letto i libri. Sono troppo spessi. Mi spaventano i libri così spessi. E non stavamo girando libri, stavamo girando ottimi adattamenti di David Benioff e Dan Weiss. C'era un ragazzo per strada che è venuto da me e ha detto: 'Game of Thrones...hai una scena di morte fantastica.' E io ho detto: 'Oh, vero?' e mi disse il modo in cui sarei morto. Così ho preso il libro e ho visto... Ok. Una morte adeguata, ho pensato.”



Alla fine ha scoperto il destino di Tywin prima di leggere la sceneggiatura dell'episodio, e alla domanda sul famigerato finale di Game of Thrones, Dance ha detto di essere "confuso" non riuscendo a capire perché il finale fosse andato in quel modo. Voleva vedere Tyrion sedersi sul trono, a differenza del suo personaggio Tywin che invece lo voleva morto. Scoprite quali teorie dei fan di Game of Thrones si sono avverate negli anni nel nostro approfondimento.