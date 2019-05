Game of Thrones, i fan vogliono saperne di più su Ghost

La presenza o, meglio, l'assenza di Ghost nelle ultime stagioni di Game of Thrones è spesso stata argomento di discussione e lamentele da parte dei fan, che non hanno mai visto di buon occhio l'evanescenza del fedele metalupo.

I fan, infatti, non hanno assolutamente digerito l'abbandono di Ghost da parte di Jon dopo la battaglia contro il Night King. L'ultimo erede Targaryen ha infatti deciso di affidare il suo metalupo a Tormund, perché questi lo porti con sé oltre la Barriera, nel vero Nord, a cui Ghost appartiene.

L'addio si è consumato praticamente senza una parola o una carezza da parte di Jon, scelta a dir poco discutibile sulla quale gli sceneggiatori hanno messo una pezza che non ha fatto che peggiorare la situazione, parlando di come abbiano voluto risparmiare sulla CGI evitando scene di interazione tra umano e metalupo.

I fan, già inviperiti da questa gestione delle cose, vorrebbero però almeno sapere se il povero Ghost e Tormund siano poi arrivati sani e salvi a destinazione. Cosa che, a quanto pare, non è possibile sapere almeno per il momento: "Credo che Jon abbia fatto bene a mandare via Ghost, il sud non è il suo posto, è un animale selvaggio, è come due lupi in uno! Comunque, mancano ancora due episodi alla fine, non possiamo sapere se sono vivi" ha dichiarato Kristofer Hivju, interprete di Tormund.

Le polemiche su quest'aspetto della stagione difficilmente si placheranno, così come non si placheranno quelle su alcuni sviluppi del quinto episodio. Al sesto ed ultimo episodio, comunque, manca soltanto una settimana: il trailer è già online.