Game of Thrones: i fan vogliono uno spin-off su Arya Stark

Il giorno è arrivato: Game of Thrones dopo 8 stagioni ha finalmente concluso il suo corso, con il series finale di GoT andato in onda la notte scorsa. Logico che, trattandosi di uno show così seguito, e che ha segnato la storia della cultura pop, si pensi a continuare a sviluppare il franchise in qualche maniera.

E mentre HBO ha annunciato uno spin-off prequel di Game of Thrones già in lavorazione, ce n'è un altro potenziale che i fan stanno già chiedendo a gran voce. Prima di continuare vi avvertiamo ovviamente che la news contiene degli spoiler sul finale di GoT, per cui se ancora non avete visto la puntata, vi raccomandiamo di continuare nella lettura a vostro rischio.

Si tratta di uno spin-off sul destino di Arya Stark, il cui finale in Game of Thrones è piuttosto aperto: inizia un viaggio ad Ovest di Westeros, per esplorare ciò che restava ancora sconosciuto del resto del continente. Una scelta che in effetti lascia diversi spiragli per un'eventuale ritorno del personaggio.

Per la verità, è un'ipotesi che già era stata preventivata a Maisie Williams e addirittura a Sophie Turner, che invece nella serie interpreta Sansa, ed aveva già incontrato il favore di entrambe. "Firmerei subito. Non firmerei per nessun altro spin-off, a meno che non ci sia Maisie, e nessun altro", aveva dichiarato l'attrice.

Chissà a questo punto se questo "suggerimento" delle due attrici sarà preso in considerazione da HBO. Maisie Williams ha anche parlato del finale di Game of Thrones: "La gente non vuole che finisca. Non importa come finisce, il finale non andrà mai bene perché è il fatto stesso che finisca che non va bene. Credo però che gli sceneggiatori abbiano scelto il finale giusto, e penso anche che sia il momento giusto per chiudere".

Siete d'accordo con le sue parole?