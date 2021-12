Game of Thrones, da febbraio via ai tour negli studios britannici

Ottime notizie per tutti i fan di Game of Thrones: a febbraio del 2022 si apriranno ufficialmente le porte degli studios in Irlanda del Nord, nei quali sono state girate le otto stagioni della serie, anche se a quanto pare George RR Martin avrebbe voluto realizzare dieci stagioni di Game of Thrones.

Con oltre diecimila metri quadrati di estensione, i Linen Mill Studios di Banbridge aprono le porte ai fan di Game of Thrones: dalla Sala Grande di Grande Inverno alla Sala del Trono di Roccia del Drago, dal tempio del Dio dai Mille Volti al cortile con la mappa del continente di Westeros nella Fortezza Rossa di Approdo del Re, i visitatori potranno vedere dal vivo le ambientazioni più iconiche della celebre serie HBO.

Saranno esposti anche i costumi originali dei personaggi, armi, decorazioni e oggetti vari, nonché i concept sketch usati come riferimento e una sezione sarà dedicata al make up e al trucco prostetico usati sul set durante la produzione.

Andrew Webb e David Browne, direttori esecutivi degli studios dell'Irlanda del Nord, hanno dichiarato: "Dopo tanti anni come studio di riprese chiuso e off limits, ora è tempo che i fan di tutto il mondo possano entrare nei Sette Regni e fare il loro viaggio personale nel mondo di Westeros nei Linen Mill Studios".

Come annunciato dall'account Twitter ufficiale degli studios (trovate il tweet a fine articolo), da oggi è possibile prenotare la propria visita agli studios di Game of Thrones. I tour inizieranno ufficialmente il 4 febbraio del 2022.

Nel frattempo, sappiamo che HBO è al lavoro su vari progetti di spin-off (come House of the Dragon, che uscirà nel 2022 e Tales of Dunk and Egg appena entrata in fase di sviluppo): mentre è stata resa nota proprio ieri la cancellazione dello spinoff di Game of Thrones il cui pilot sarebbe costato oltre 30 milioni.