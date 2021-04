Game of Thrones festeggia 10 anni dal debutto della serie con dei nuovi Funko Pop!

Saranno anche passati solo tre anni dall'ultimo episodio di Game of Thrones, ma ne son trascorsi ben dieci dalla season premiere della serie HBO, ed è decisamente il caso di festeggiare. Come? Con dei nuovi Funko Pop, naturalmente.

Il mese di aprile per i fan di Game of Thrones ha sempre significato molto, non solo perché era il periodo in cui la serie faceva abitualmente ritorno in tv, ma anche perché il primissimo episodio dello show di HBO andò in onda proprio durante il quarto mese dell'anno. E ora ne celebriamo la ricorrenza con dei Funko Pop nuovi di zecca!

"Celebrate il 10° anniversario dalla premiere della rivoluzionaria e pluripremiata serie tv Game of Thrones #Funko #FunkoPop" si legge nel post Instagram dell'account ufficiale di Funko.

E tra i personaggi scelti per l'occasione sono Arya Stark con la spada (Maisie Wlliams), Ned Stark (Sean Bean) sul Trono di Spade, Tyrion Lannister (Peter Dinklage) con lo scudo, Khal Drogo (Jason Momoa), Robb Stark (Richard Madden) e Drogon, sia in versione normale che Super Sized (esclusiva Target), oltre al formato portachiavi.

E a voi piacciono questi nuovi funko di Game of Thrones? Quali avete già nella vostra collezione, e quali vi piacerebbe aggiungere? Fateci sapere nei commenti.