Game of Thrones, in un finale alternativo Jon Snow avrebbe ucciso il Re della Notte

L'ottava stagione di Game of Thrones è stata quella più controversa dell'intera produzione HBO, tanto che i fan hanno spesso lamentato approssimazione e svilimento dei personaggi, ma come sarebbe andata se Jon Snow avesse avuto il finale originariamente previsto per lui? Attenzione, di seguito potreste trovare alcuni spoiler sul finale di stagione!

Secondo quanto dichiarato da Masie Williams in un'intervista promozionale del suo nuovo The New Mutants, gli sceneggiatori avrebbero avuto altri piani per il personaggio di Kit Harington, o almeno questo è quello che le avrebbe detto l'attore molti anni prima della battaglia finale ad Approdo del Re.

"Anche lui [Harington] si aspettava che [Jon Snow] seguisse la strada che avevano preparato per lui", ha detto la Willimas. "'Qualcuno durante la terza stagione mi disse che sarei stato io ad uccidere il Night King', mi disse aprendo il copione, ma poi lesse che sarebbe toccato ad Arya. Penso che sarebbe st0tao troppo ovvio se fosse veramente toccato lui, no? A dir la verità, sono contenta che sia toccato a me, credo di aver avuto la miglior storia dell'ultima stagione".

Dopo la messa in onda del dfinale di stagione, quantomai divisivo, lo scrittore George R.R. Martin ha più volte sostenuto le scelte degli showrunner David Benioff e Dan Weiss, sottolineando le evidenti restrizioni cui erano sottoposti:

"Lavoro con un medium molto differente da quello di David e Dan, non dimenticatelo", ha detto lo scrittore. "Loro avevano sole sei ore per realizzare l'ultima stagione, mentre io prevedo che gli ultimi due manoscritti, insieme, arriveranno almeno alle 3000 pagine e ci si fosse bisogno di inserire nuovi capitoli e personaggi lo farò senz'altro."

La strada per il romanziere sembra quindi ancora lunga, ma, fortunatamente, gli aggiornateti sullo stato di lavorazione di The Winds of Winter non tardano ad arrivare. E voi? Cosa ne pensate? Come avreste voluto che si concludessero le sanguinose avventure degli Stark? Fatecelo sapere nei commenti.