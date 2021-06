Game of Thrones, che finale avrà Jaime Lannister nei libri? Facciamo il punto

Nonostante la sua grande popolarità, l'ultima stagione di Game of Thrones è stata estremamente divisiva. La principale lamentela dei fan fu che, dopo otto lunghe stagioni, i personaggi che avevano amato non avevano ricevuto dei finali soddisfacenti. I libri, quindi, potrebbero darci di più di quello che speravamo.

A George R.R. Martin sono rimasti altri due libri nella sua serie Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, e ha confermato che il finale condividerà somiglianze con lo spettacolo pur avendo anche notevoli differenze. Abbiamo già osservato quali potrebbero essere alcuni finali, tra cui quello di Jon Snow e Brandon Stark.

Jaime Lannister, protagonista di questo articolo, ha avuto forse l'arco narrativo più significativo dell'intera serie. È passato da uno dei cattivi più odiati dello show a diventare uno degli eroi più popolari. Ma molti fan sono rimasti sensibilmente dispiaciuti per la sua fine dato che è finito per abbandonare Brienne per tornare dall'amata Cersei e morire quando la Fortezza Rossa è crollata su di loro.

Sebbene abbia subito un cambiamento ancora più grande nel libro, è probabile che Jaime alla fine sceglierà di stare con Cersei in ogni caso. Molti hanno indicato una profezia nello spettacolo che suggerisce che Jamie sarà colui che ucciderà Cersei. Questo potrebbe essere vero, ma è probabile che sia un'uccisione per misericordia mentre affrontano la morte insieme. Inoltre lo stesso attore interprete di Jaime, Nikolaj Coster-Waldau, si è sentito alquanto soddisfatto del finale del suo personaggio quindi è probabile che lo scrittore George R.R. Martin voglia seguire questa strada.

Scoprite qual è stata la scena più costosa di Game of Thrones e a cosa si ispira la gigantesca barriera di Game of Thrones nei nostri approfondimenti.