Game of Thrones, quale sarà il finale di Bran Stark nei libri?

Game of Thrones non si è sempre attenuto al testo originale, deviando dalla trama originale di George R.R. Martin un certo numero di volte per la frustrazione dei fan. Tuttavia, da allora è stato rivelato che, nonostante il contraccolpo dei fan, Bran Stark sarà incoronato Re nei libri così come nella stagione otto dello spettacolo.

Molti fan di Game of Thrones sono rimasti delusi nel vedere Bran Stark (interpretato da Isaac Hempstead Wright) diventare re. Tuttavia, durante il commentary "Duty is the Death of Love" in cui si è dato uno sguardo dietro le quinte delle riprese del finale, gli showrunner David Benioff e D.B Weiss hanno rilasciato alcune notizie sui libri confermando che, in accordo con lo scrittore, il finale di Bran Stark nel romanzo sarà pressoché identico.

Secondo Entertainment Weekly, gli showrunner hanno confermato che Bran è stato nominato re di Westeros proprio dopo aver pianificato il finale con Martin che lo riprenderà nei suoi libri. Parlando di questo, la star di Tyrion Lannister Peter Dinklage ha osservato:

"Bran è l'unica persona probabilmente pura lì dentro e il fatto che non possa generare figli è la chiave per evitare il ciclo degli eredi cattivi."

Il commento più recente sulla vicenda, però, è quello di George R.R. Martin, che in un’intervista al quotidiano tedesco Welt ha confermato come la conclusione della serie tv non racconti tutta la storia:

"Le persone conoscono un finale, ma non il finale. Gli autori della serie mi hanno sorpassato, e non me l’aspettavo."

A mettere la parola fine alla faccenda dovrebbero essere gli ultimi due libri della serie, che nelle intenzioni di Martin porteranno a compimento i percorsi dei personaggi in maniera più soddisfacente rispetto alla serie tv. Su Bran non ci sono certezze, ma probabilmente seguirà la strada emersa con il finale della serie.

Scoprite qual è stata la scena più costosa di Game of Thrones e a cosa si ispira la gigantesca barriera di Game of Thrones nei nostri approfondimenti.