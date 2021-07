Game of Thrones, quale sarà il finale di Sansa Stark secondo George Martin?

George RR Martin potrebbe aver nascosto il finale di Game of Thrones in bella vista nei suoi romanzi, per premiare i lettori che torneranno a rivisitare l'intera opera una volta terminata. Oppure gli indizi lasciati ci stanno solo portando fuori strada, considerato anche il finale della serie tv HBO.

Sansa Stark è cambiata radicalmente da quando l'abbiamo vista nel primo episodio della prima stagione di Game of Thrones. Ha iniziato la serie come una giovane ingenua ed egocentrica e, nell'ultima stagione, ha dimostrato di essere matura, equilibrata e forte.



Quando Sansa si riunisce con Il Mastino nell'episodio quattro dell'ottava stagione, lui la chiama "uccelletto". Lei risponde, alludendo a due uomini che l'hanno usata e brutalizzata: "Senza Ditocorto, Ramsay e il resto, sarei rimasta un uccellino per tutta la vita".



È vero che Sansa è molto più forte e più saggia di quando ha visto Il Mastino l'ultima volta, ma con questa affermazione gli sceneggiatori forse stanno dando troppo credito ai suoi aguzzini. I suoi istinti di sopravvivenza e l'astuzia l’hanno portata fino alla fine e la sua storia si chiude in un modo che lo dimostra.



Nel finale di Game of Thrones, Sansa diventa la Regina del Nord dopo che il suo ex marito Tyrion Lannister convince i rappresentanti dei Sette Regni che suo fratello Bran merita di essere Re, a quel punto Sansa si fa avanti per chiedere che il Nord rimanga indipendente.



Per quanto riguarda i libri invece, Tyrion e Sansa potrebbero finire insieme entro la fine secondo una teoria dei fan. Potrebbe sembrare strano, ma i libri di Martin potrebbero aver totalmente prefigurato Tyrion e Sansa che governano Westeros come coppia.



Dall'introduzione del primo capitolo di Tyrion: "Quando ha aperto la porta, la luce dall'interno ha disegnato la sua ombra attraverso il cortile, e per un solo momento Tyrion Lannister è rimasto alto come un re."

E il primo capitolo dedicato a Sansa inizia così: "Era una Stark di Winterfell, una nobildonna, e un giorno sarebbe diventata una regina”.

L'arco di Sansa da ragazza ingenua a intelligente donna matura è stato a lungo accennato nei libri. Al matrimonio di Joffrey in A Storm of Swords, Tyrion nota il talento di sua moglie per il gioco.



Sansa si trova ancora nella Valle di Arryn in un capitolo campione pubblicato da Martin per The Winds of Winter, il sesto romanzo della serie fantasy epica delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, fingendosi la figlia bastarda di Petyr Baelish, Alayne. C'è molto lavoro da fare per far sì che Sansa diventi la donna che è nello show, ma i semi sono stati piantati.



Nel febbraio del 2015 tuttavia una lettera del 1993 di George RR Martin ai suoi editori è trapelata e ha rivelato i suoi presunti piani per il finale. Secondo la lettera il destino di Sansa era quello di sposare Joffrey e avere un figlio da lui, alla fine schierandosi con i Lannister contro gli Stark, una "scelta di cui in seguito si pentirà amaramente". Tyrion, invece, avrebbe fatto amicizia con Sansa e Arya a scapito dei rapporti con la sua stessa famiglia. Non ci resta che aspettare per scoprire che cosa Martin ha in serbo per noi.



