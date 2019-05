Game of Thrones, il finale della serie accusato di essere anti-femminista

Nel caso non bastassero le critiche già pervenute sul finale di Game of Thrones, l'Independent ha pensato bene di gettare altra benzina sul fuoco muovendo alla serie appena conclusa l'accusa di osteggiare l'idea che una donna possa prendere il potere.

Secondo la testata britannica, infatti, la scrittura del personaggio di Daenerys e della sua discesa verso la follia presenterebbe una marcata impronta maschilista. "Il finale combina il rifiuto di un cambiamento radicale con una vecchia mentalità anti-femminista che già era promossa da Wagner. Secondo Wagner, infatti, non c'è nulla di più disgustoso di una donna che intervenga nella vita politica, guidata dal desiderio di potere. Contrariamente all'ambizione maschile, quella della donna è mirata soltanto a soddisfare gli interessi della sua famiglia o, ancora peggio, un suo personale capriccio, incapace com'è questa di concepire la dimensione universale dello Stato" si legge nell'articolo.

L'Independent punta poi il dito contro Benioff e Weiss, gli sceneggiatori di Game of Thrones: "Dobbiamo ricordare che la pazzia di Daenerys è stata scritta da due uomini. Daenerys come Mad Queen è una fantasia strettamente maschile, la critica ci aveva visto bene quando accusava la follia di Daenerys di non essere psicologicamente giustificata. L'immagine di Daenerys con lo sguardo da folle che brucia gli innocenti è espressione di un'ideologia patriarcale che porta alla paura di una donna forte in politica".

I due sceneggiatori sono nell'occhio del ciclone dopo il finale della serie, criticatissimo dai fan e dalla stampa. Gli addetti ai lavori, però, li difendono: il presidente della HBO ha dichiarato di aver apprezzato il loro lavoro, mentre più di un attore di Game of Thrones ha avuto da ridire sulla petizione che chiede la riscrittura del finale: Sophie Turner, ad esempio, l'ha giudicata come una mancanza di rispetto.