Game of Thrones, il finale sognato da Sophie Turner sarebbe piaciuto ai fan

Come spesso succede per serie tv così longeve e amate dai fan, il finale di Game of Thrones non è stato apprezzato da tutti i fan, e anche diversi attori avevano sperato in una conclusione diversa. Il finale sognato da Sophie Turner, probabilmente, sarebbe piaciuto a molti.

L'attrice ha rilasciato a The Wrap alcune dichiarazioni su quelle che erano le sue aspettative per la conclusione della serie. "Pensavo che Arya avrebbe ucciso Cersei. E mi sarebbe piaciuto vedere Sansa e Cersei riuniti, o Arya e Cersei. Ma c'erano così tanti modi in cui la storia avrebbe potuto risolversi. Mi sono sentita molto appassionata per il finale per Sansa, e sono stata molto contenta di come si risolve la vicenda per lei."

Come sappiamo, invece, Cersei Lannister (Lena Headey) rimane sepolta sotto le macerie insieme al fratello (e amante) Jaime (Nikolaj Coster-Waldau).

Sophie Turner ha parlato poi anche delle nomination agli Emmy, conquistate in varie categorie sia da lei, Lena Headey e Coster-Waldau sia da Maisie Williams, Kit Harington, Emilia Clarke, Gwendoline Christie, Alfie Allen e Carice Van Houten. "Ho visto l'elenco e sono rimasta sbalordita dal fatto che fossimo in così tanti a essere nominati" ha detto.

Gli Emmy saranno assegnati il prossimo 22 settembre. Sophie Turner ha recentemente parlato anche del futuro di Sansa dopo Game of Thrones, mentre il personggio di Melisandre era un mistero anche per l'attrice Carice Van Houten.