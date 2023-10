Game of Thrones, il finale voluto da Lena Headey sembra epico: 'Era la nostra idea'

Gli anni stanno passando velocemente ma ancora sul piccolo schermo non abbiamo potuto vedere niente che a livello qualitativo si possa avvicinare a ciò che è stato a suo tempo la serie tv di Game of Thrones. Lo show tratto dalle opere di Martin ha segnato certamente un'epoca ma tuttavia, non tutto è finito come in molti speravano.

Se infatti fino alla settima stagione lo spettacolo è riuscito sempre, bene o male, a tenere alto il livello di ciò che proponeva al suo pubblico, abituato ad una certa qualità sia da un punto di vista degli intrecci narrativi che della qualità della messa in scena, tutto è poi caduto velocemente con l'arrivo dell'ultima iterazione.

Tra le tante occasioni mancate dell'ultima parte di Game of Thrones, c'è anche il finale riservato ad uno dei personaggi più amati e odiati dello show, quello riservato a Cersei Lannister, la quale muore sotto le macerie della fortezza rossa insieme al fratello Jamie.

Una fine di certo ingloriosa per chi si aspettava un suo scontro diretto con Arya Stark. A tal proposito, durante una intervista per The Hollywood Reporter, la sua interprete Lena Headey ha parlato di un finale alternativo per il suo personaggio.

"Penso di non essere stata l'unica a farlo, ad un certo punto anche tu ti metti ad immaginare come potrebbero andare le cose. Io e Maisie Williams immaginavamo questo scontro tra i nostri personaggi. Era il nostro sogno, ma poi sono state fatte scelte diverse".

Voi che ne pensate? Ecco la nostra recensione del finale di Game of Thrones. Oltretutto, avete visto il trailer di House of the Dragon?