Game of Thrones: i finali alternativi che tutti avremmo voluto

L'ottava stagione di Game of Thrones si è rivelata piena di luci e ombre: le aspettative erano elevate per scoprire l'epico finale della serie ideata da David Benioff e Dan Weiss, ma il risultato finale è stato deludente. Di recente Nikolaj Coster-Waldau si è espresso riguardo alla petizione per riscrivere GOT8, che ha superato il milione di firme.

Sicuramente, alcune storie potevano essere gestite meglio, e molte delle teorie postate dai fan nel corso degli anni ci sono sembrate ben più interessanti di quello a cui abbiamo di fatto assistito. Oggi esploreremo alcuni dei finali alternativi di Game of Thrones che avremmo voluto davvero vedere.

Una delle teorie più riportate nel corso delle ultime stagioni della serie è quella che avrebbe voluto Bran (Isaac Hempstead-Wright) nei panni del Night King. Negli anni molto spesso le due figure erano state associate, sia per i poteri, sia per le interazioni tra i due durante le visioni del giovane Stark. L'idea di una serie per cui il "ciclo eterno" avrebbe dovuto riproporsi, e di un Re della notte che, nonostante la sconfitta, sarebbe ritornato nei panni di Bran, ci ha appassionati e tormentati per molto tempo. Peccato non sia andata così.

Per molti, uno degli shock più grandi è stato vedere realizzata la follia di Daenerys (Emilia Clarke), e tutti gli eventi che hanno portato alla sua morte. I fan della madre dei draghi avrebbero voluto vedere Daenerys ordinare al fido Drogon di ridurre in cenere il Trono. O che, una volta raggiunto il potere, la regina decidesse di spartire il governo con l'amante Jon (Kit Harington), per regnare con giustizia. Visto il percorso che ha portato Dany a Westeros è difficile ipotizzare una sua "resa" nei confronti del Trono, ma la sua fine ha sollevato più di una domanda.

Per chi invece non ha mai sopportato Daenerys, le idee erano ben chiare: doveva essere Arya (Maisie Williams) a ucciderla, e avrebbe potuto farlo in svariati modi, prendendo le sembianze del fidato Verme Grigio (Jacob Anderson) o, addirittura di Jon.

Con le voci insistenti su un finale alternativo di Game of Thrones, molti sperano che, prima o poi, venga distribuita da HBO una conclusione più degna della serie, in attesa che George R.R. Martin completi i libri, che già lo sappiamo, avranno un finale diverso da GOT.

E voi quale finale avreste voluto dalla serie? Fatecelo sapere nello spazio commenti!