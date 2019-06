Game of Thrones, è finita la riabilitazione per Kit Harington?

Dopo la fine delle riprese dell’ultima stagione di Game of Thrones una delle star della serie, Kit Harington (Jon Snow), aveva deciso di trascorrere un periodo in un centro benessere nel Connecticut per risolvere alcune “questioni personali”.

L’attore era stato così ricoverato nel mese di maggio, in un momento di forte stress che l’aveva portato anche ad abusare dell’alcol. A quanto riporta People, nei giorni scorsi Kit Harington è stato avvistato a Londra, quindi tutto lascia supporre che il periodo di riabilitazione sia concluso.

Non deve essere stato facile gestire l’improvvisa fama piovutagli addosso grazie al personaggio di Jon Snow. “Per dieci anni Kit è stato praticamente intercambiabile con Jon” ha rivelato la fonte di People. “Lui l’ha presa molto sul serio, non è stato facile per una persona della sua età e appena uscita dalla scuola di recitazione.”

Il percorso riabilitativo, a quanto pare, ha dato i suoi frutti, anche se né Harington né il suo agente ne hanno voluto parlare. A quanto trapela, in ogni caso, l'attore ha affrontato la situazione con lo spirito giusto, senza sentirsi “bollato” ma anzi consapevole dei benefici che ne avrebbe tratto.

La stagione finale di Game of Thrones intanto continua a fan discutere, e su internet è diventata virale la riscrittura di un fan.