Game of Thrones: le foto dal set di House of Dragon svelano una nuova casata!

Dopo i nuovi ingressi nel cast di House of the Dragon, le riprese per la prima, attesissima serie tv prequel di Game of Thrones sono iniziate in questi giorni in Cornovaglia, e sono già arrivate online le prime indiscrezioni dal set.

MetroUK infatti è riuscito a procurarsi alcune fotografie scattate dai fan della saga fantasy HBO recatisi sul posto, e le immagini - che potete trovare nel link della fonte in basso - mostrano le costruzioni di un grosso set che rievocava il continente di Westeros, eretto nella contea balneare della Cornovaglia, il punto più meridionale dell'Inghilterra.

I più attenti hanno addirittura notato un sigillo che corrisponderebbe a quello della Casa Velaryon: l'immagine più nitida del set mostra un arco in pietra con uno stemma araldico inciso in cima. L'animale nella scultura sembrerebbe essere un ippocampo, una creatura mitica con la testa e le zampe anteriori di un cavallo e la coda di un pesce, e i lettori di Fire & Blood di George R.R. Martin - il romanzo che ha ispirato la nascita dello spin-off prequel di Game of Thrones - identifica questa figura come il sigillo della Casa Velaryon.

Se così fosse, allora il set con l'arco immortalato dalle foto potrebbe rappresentare l'isola di Driftmark, dimora di Lord Corlys Velaryon, personaggio che dovrebbe essere interpretato da Steve Toussaint.

Ricordiamo che House of the Dragon dovrebbe arrivare su HBO e HBO Max nel 2022, a tre anni dalla messa in onda dell'ultimo, storico episodio di Game of Thrones.