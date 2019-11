Game of Thrones: la fotografa condivide alcuni dettagli su 'La battaglia dei bastardi'

La battaglia dei bastardi è una delle puntate più epiche di tutto Game of Thrones e al momento della sua uscita ha scalato la vetta degli episodi più votati su IMBD. A distanza di tre anni, la fotografa Helen Sloan ha rivelato alcune curiosità sul dietro le quinte dell'episodio.

L'occasione è stata data dall'uscita imminente del libro The Photography of Game of Thrones, una raccolta in più di 400 pagine di foto ad alta risoluzione scattate durante le riprese della serie targata HBO. Sloan ne ha parlato con TV Guide,soffermandosi sulla sequenza della battaglia tra i due eserciti capitanati rispettivamente da Jon Snow (Kit Harington) e Ramsay Bolton (Iwan Rheon).



"C'erano 60 cavalli che ti correvano incontro. Ho davvero paura dei cavalli", ha dichiarato Sloan. "Camilla Naprous, l'addetta ai cavalli, mi diceva sempre 'non c'è niente di cui aver paura. questi cavalli sono ben addestrati'. Pur sapendo che era vero, ho continuato ad avere paura. Così c'era un muro di loro che correva verso di me, con persone che li cavalcavano mentre gridavano impugnando le spade e io che ho avuto circa 500 piccoli attacchi di cuore quel giorno".

Terrore per gli equini a parte, la fotografa ha parlato anche di cosa succedeva durante le riprese, momenti in cui "accadono tante cose allo stesso tempo". Sloan racconta infatti: "Usavano una specie di piccole pistole che sparavano fango e sangue e intanto 100 comparse che combattevano tra loro con le spade. C'è tanto caos intorno a te e le lenti vengono colpite costantemente da sangue, fango o pietre". Nonostante le difficoltà, per Sloan resta "il lavoro migliore al mondo".

The Photography of Game of Thrones uscirà il 5 novembre, ma non è l'unico volume destinato ai fan della saga fantasy. Lo stesso giorno, infatti, verranno pubblicati anche The Art of Game of Thrones e The Costumes of Game of Thrones.



Sempre in tema di curiosità sullo show, Emilia Clarke ha rivelato di chi era la tazza dimenticata in una scena dell'ottava stagione, che molti ricorderanno per essere diventata virale.