Game of Thrones: la frase che ha spezzato il cuore di Gwendoline Christie

In attesa di scoprire cosa accadrà nel penultimo episodio di Game of Thrones, David Nutter, regista dell'episodio 8x04 nonché di alcuni degli episodi più apprezzati della serie tra cui quello delle Nozze Rosse, ha rivelato un retroscena sulla performance di Gwendoline Christie (Brienne) nello scorso episodio.

Attenzione seguono spoiler sull'episodio 8x04.

Come sapete sul finale di "The Last of The Starks" Jamie Lannister fatto i conti con la sua vera identità e ha deciso di abbandonare Brienne, con la quale aveva appena condiviso un importante momento d'intimità, per tornare da Cersei, anche se non sono ancora chiare le sue reali intenzioni.

Parlando con Collider, Nutter ha rivelato di aver improvvisato una frase per Nikolaj Coster-Waldau (Jamie) in modo da alimentare la reazione dell'attrice nel dialogo finale tra i due: "Quando stavo girando il primo piano di Gwendoline, ho chiesto a Nikolaj di dirle - una volta terminato il suo dialogo - "Non ti amo più". Brienne è una persona molto sensibile, così come Gwendoline, e praticamente è quello che gli sta dicendo, anche se non direttamente. Quindi gli ho detto di pronunciare quella frase a camera spenta, e così ha suscitato la reazione che è stata effettivamente registrata."

Il nuovo episodio di Game of Thrones andrà in onda questa notte alle ore 03.00 su Sky Atlantic. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione dell'episodio 8x04 di Game of Thrones.