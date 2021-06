Da Game of Thrones a Friends: i migliori cofanetti in offerta per i Prime Days

Il Prime Day di Amazon sono tornati ed è un’occasione unica per non farsi scappare altrettante occasioni di acquisto. Durante questo evento non possono nemmeno mancare nella lista alcuni prodotti cari agli amanti della Cultura Pop, tra cui i migliori cofanetti da collezione di serie tv che possiamo trovare anche a prezzi davvero convenienti.

In questo articolo cercheremo di vedere insieme quali sono i migliori cofanetti da non farsi scappare.

Game of Thrones

Per la conquista del Trono di Spade, gli inganni, la violenza e i tradimenti delle grandi famiglie di Westeros si susseguono in modo epico per tutte le otto, appassionanti stagioni, finalmente riunite in un unico, imperdibile cofanetto! Questa edizione imperdibile prevede oltre 15 ore di contenuti speciali, tra i quali lo speciale in due parti Il Trono di Spade: Reunion Special, presentato da Conan O’Brien, il documentario Game of Thrones: The Last Watch, Conquest & Rebellion: La Storia Animata dei Sette Regni, il Commento Audio del Cast, Scene Eliminate, Speciali “Dietro le Quinte” e molto altro ancora.

Friends

Friends narra le vicende di sei amici, alle soglie dei trent'anni nella New York degli anni novanta: le ragazze Rachel, Monica e Phoebe, e i ragazzi Joey, Chandler e Ross. Nonostante i loro caratteri completamente diversi, il gruppo è unito da una forte e solida amicizia, che permette loro di affrontare e superare assieme i piccoli e grandi problemi della vita di tutti i giorni. Il loro punto di ritrovo abituale è il Central Perk, una caffetteria nel Greenwich Village gestita dal timido Gunther, dove Rachel è cameriera e Phoebe, che normalmente lavora come massaggiatrice, si esibisce nel tempo libero come cantautrice di bizzarre canzoni nonsense. Tutte le loro avventure sono disponibili nel cofanetto esclusivo in vendita su Amazon!

The Vampire Diaries

Una ragazza adolescente, Elena Gilbert, vive a Mystic Falls, in Virginia. La sua vita viene sconvolta quando scopre che il suo ragazzo, Stefan Salvatore, è un vampiro, e che è stata adottata. I suoi amici verranno coinvolti in situazioni soprannaturali e combatteranno per vivere serenamente. La Serie ha vinto 5 People’s Choice Awards e 28 Teen Choice Awards. Questa collezione di otto volumi ripercorre il triangolo amoroso vampiresco, sexy e soprannaturale tra la bella Elena Gilbert e gli affascinanti fratelli Salvatore Stefan e Damon. Soddisfate ogni vostra curiosità con bollenti, sanguinosi e contenuti speciali.

Will & Grace

Finalmente in un imperdibile Boxset, tutte le stagioni di una delle Serie Tv più amate dal pubblico di tutto il mondo. Preparatevi a ridere con Will Truman e Grace Adler con questa edizione DVD con 34 dischi con tutti gli episodi di tutte le stagioni.

The Big Bang Theory

Una delle serie comedy più longeve ed amate della storia della TV americana, campione di ascolti. Tutte le 12 stagioni: 279 episodi originali andati in onda e 12 ore di extra per tutte le stagioni e un Bonus Disc con esclusivi inserti inediti. Ecco l'esclusiva offerta su Amazon!

A proposito de Il Trono di Spade, recentemente proprio Sean Bean ha rivelato di non aver mai visto il finale di Game of Thrones.