Game of Thrones: G.R.R Martin fa causa alla Blackstone per i diritti di The Skin Trade

Sebbene George R.R. Martin non abbia rispettato le promesse legate a The Winds of Winter, nuovo romanzo delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, in realtà l'ideatore di Game of Thrones sembra conoscere alla perfezione la definizione di "promessa infranta", soprattutto quando di mezzo ci sono i diritti concessi per l'adattamento di un suo racconto.

In particolare, stiamo parlando di The Skin Trade, un racconto del 1988 basato sui lupi mannari incluso in un'antologia insieme ad altri racconti di Stephen King e Dan Simmons, dal quale si era pensato di trarre un film. Per questo la Mike the Pike Productions ne aveva acquistato i diritti nel 2009, per poi assegnare i lavori sul progetto alla Blackstone Manor LLC. Secondo gli accordi, i produttori avrebbero avuto cinque anni di tempo per cominciare la fotografia del film. Senza progressi significativi, i diritti sarebbero tornati a Martin.

I produttori hanno effettivamente portato a casa i primi risultati il 2 settembre 2014, ma secondo quanto riportato nella denuncia presentata alla corte, avrebbero imbastito il tutto a regola d'arte per ottemperare alla richiesta di legge, senza che la produzione fosse effettivamente iniziata. Martin afferma che il cast fu assemblato in fretta e furia, solo per girare qualche scena e poter continuare ad assicurare i diritti ai produttori.

"Il materiale prodotto da Blackstone Production era insufficiente a prevenire il ritorno dei diritti a Martin. Piuttosto è stato l'equivalente di un costruttore che si accorda per costruire un grattacielo e, nell'ultimo giorno disponibile prima di iniziare la costruzione (senza un caposquadra, un team di operai o dei progetti approvati) va alla ricerca di una manciata di operai e in un mese monta un gazebo al posto del grattacielo", ha attaccato l'avvocato di Martin Neville Johnson.

Si prospetta un'aspra battaglia legale, degna delle migliori puntate di Better Call Saul, e speriamo che tutto ciò distolga Martin dal suo viaggio a Westeros.