Game of Thrones: G. R.R. Martin dice che la serie poteva durare 13 stagioni!

Pensateci: Game of Thrones sta per finire definitivamente. Dopo l'ottava stagione non ci sarà più e saranno invece sviluppate delle storie spinoff, la prima delle quali è già in fase avanzata di stesura.

Ieri si è svolta la cerimonia di premiazione degli Emmy e l'autore delle storie cartacee, George. R.R. Martin, tra gli ospiti, è stato intervistato da Variety, sul tappeto rosso. In calce alla news trovate il tweet con il video della chiacchierata, che è davvero interessante. Secondo Martin infatti, la serie televisiva sarebbe potuta durare per addirittura tredici stagioni, nonostante il parere contrario degli showrunner.

@Variety George R. R. Martin non sa per quale motivo #GameOfThrones stia per finire: "Potevamo andare avanti fino alla stagione 11, 12, anche 13!" #Emmys"

Nel video si vede Martin che risponde proprio a questa domanda e continua dicendo che, secondo lui, hanno deciso di finirla prima perché "(la gente coinvolta) alla fine voleva una vita!".

"Se leggete le mie storie sapete bene che c'è abbastanza materiale per produrre più stagioni. Hanno fatto dei tagli, ma è ok così."

Per quanto invece riguarda gli spinoff, ha detto:

"Abbiamo altri cinque show in programma - cinque sequel in via di sviluppo basati su altri periodi della storia di Westeros. Alcuni sono ambientati a migliaia di anni di distanza dagli eventi di Game of Thrones, addirittura 5000 anni nel passato."