Game of Thrones: Gemma Whelan ha ottenuto la parte di Yara 'grazie' a un provino sbagliato

Gemma Whelan al momento fa parte del cast di Killing Eve, ma in questi anni i fan di Game of Thrones hanno imparato a conoscerla come Yara Greyjoy , una parte che ha potuto recitare grazie a un provino sbagliato per un altro ruolo.

L'attrice ha infatti raccontato durante un'intervista concessa a Metro che all'epoca era in lizza per un ruolo che voleva a tutti i costi in Doc Martin, una serie britannica andata in onda a partire dal 2004, ossia quello della receptionist Morwenna.

"Ancora oggi penso che quello fosse il mio ruolo. Lo volevo assolutamente e se lo avessi ottenuto non sarei stata in grado di partecipare a Game of Thrones", ha spiegato Whelan. Purtroppo, tale pressione auto imposta è stata fatale per l'attrice, la quale ha sbagliato il terzo provino e ha visto la parte assegnata all'amica e collega Jess Ransom. Whelan non nascose il rammarico per l'occasione persa, nonostante ammetta che Ransom sia "brillante" nello show. Entrare a far parte del cast di Doc Martin, però, avrebbe significato non riuscire a conciliare gli impegni e dunque a dover rinunciare alla parte di Yara. Siete felici che alla fine sia stata lei a interpretare colei che è arrivata al vertice della propria casata?



