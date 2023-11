Game of Thrones, George Martin ammette: 'Questa cosa è più bella in TV che nei libri'

George Martin sa di essere in ritardo con The Winds of Winter e visto il momento di sincerità, il creatore dell'universo di Game of Thrones si è lasciato andare sulle acclamate serie TV con dichiarazioni che sicuramente il fandom di GOT apprezzerà.

Per George Martin, infatti, alcuni aspetti rielaborati da HBO rispetto ai libri, o rispetto alla storia generale che ricordiamo essere ancora molte "stagioni" indietro dagli eventi della serie TV, sono stati migliorati sul piccolo schermo. Le parole dello scrittore si riferiscono a personaggi minori, niente che abbia stravolto effettivamente Westeros come lo aveva strutturato e pensato Martin sebbene tra Game of Thrones e i libri di George Martin ci siano parecchie differenze.

Ma le ammissioni del creatore di GOT sono importanti, in quanto, gli aspetti sviluppati dalla serie TV e migliori rispetto ai romanzi si concentrano sulle personalità di alcuni personaggi minori. Ad esempio, Shae l'amante di Tyrion nello show è molto più affettuosa e leale rispetto ai libri. A differenza dello show televisivo non vede Tyrion come l'uomo amato bensì come un lavoro a tutti gli effetti. Il tradimento con il padre, dunque, assume un significato diverso in quanto non si parla davvero di un vero tradimento nei libri bensì di una "maggior convenienza". Nella serie TV HBO, Shae ama davvero Tyrion e questo si traduce, a causa delle complesse dinamiche quali il matrimonio con Sansa, in un rapporto ancor più tragico che vede il suo massimo quando Tyrion la uccide dopo aver scoperto il tradimento con il padre Tywin.

Questo sviluppo emotivo è stato molto apprezzato da George Martin come anche una differente caratterizzazione del personaggio di Osha interpretata da una straordinaria Natalia Tena resa nello show più giovane, bella e sarcastica e dunque molto più godibile rispetto ai libri. Osha è l'unica a proteggere i giovani Stark e lo scrittore ha promesso che terrà conto di conto del ritratto televisivo di Osha quando si troverà di nuovo vicino al personaggio.

Spostiamoci da un'altra serie di successo tratta dai romanzi di Martin: House of The Dragon arrivata alla sua seconda stagione nel violento racconto della Danza dei Draghi di casa Targaryen. Un'altro personaggio reso migliore da HBO è re Viserys I che nella serie TV acquista maggior profondità: il suo obiettivo principale, più che nei libri, è mantenere unita la sua famiglia e alto il nome della sua casata.

Martin ammette: "il ritratto di Considine è molto più potente, tragico e completo della mia versione in Fire & Blood che sono quasi tentato di tornare indietro e strappare quei capitoli e riscrivere l'intera storia del suo regno."

L'unione tra televisione e libri a volte, ci regala anche questi miracoli!