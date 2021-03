Game of Thrones, George Martin continua il sodalizio con HBO e sigla un accordo di 5 anni

George R.R. Martin, autore della saga le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco che ha generato la serie di successo targata HBO Game of Thrones, e una serie di spin-off in arrivo, ha firmato un nuovo accordo globale di cinque anni con l’emittente televisiva ed insieme continueranno ad espandere il mondo creato dallo scrittore.

Come rivelato da The Hollywood Reporter l’accordo copre cinque anni per un valore economico ad otto cifre, e prevede lo sviluppo da parte di Martin di una nuova programmazione sia per HBO che per HBO Max.



Oltre a portare potenzialmente programmi originali su HBO e lavorare agli spin-off di Game of Thrones, Martin sta anche sviluppando la serie Who Fears Death, basata sul romanzo del 2011 di Nnedi Okorafor, e Roadmarks, un adattamento del romanzo fantasy del 1979.



HBO ha già ordinato House of the Dragon, un prequel incentrato sulla Casa Targaryen e ambientato circa tre secoli prima degli eventi della serie madre, con molti altri spinoff in lavorazione come 10.000 Ships (titolo provvisorio), incentrato sulla regina guerriera Nymeria circa 1.000 anni prima dello spettacolo originale; uno spin-off di Tales of Dunk and Egg basato sul romanzo omonimo e una possibile serie animata per HBO Max.

Ma non solo, è stato recentemente confermato che la sua serie Wild Cards, che era in lavorazione ad Hulu, è ora passata al servizio di streaming Peacock di NBCUniversal.



Martin ha anche intenzione di finire il romanzo tanto atteso dai fan The Winds of Winter nel 2021, anche se ha fatto sapere di avere "un milione di altre cose da fare" e sicuramente questo nuovo accordo con HBO lo terrà molto occupato.



Intanto il cast di House of the Dragon prende forma e Matt Smith ha svelato il look di Caraxes nello spinoff.