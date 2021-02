Game of Thrones, George Martin durissimo con i fan: risponde alle critiche e insulta

Il prossimo libro di Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco dell’autore George RR Martin si fa attendere nonostante lo scrittore avesse promesso di completarlo entro la fine del 2020. Ma Martin non è riuscito a mantenere questa scadenza e ora si difende dalle critiche dei suoi stessi fan.

Lo scrittore di bestseller sostiene di non aver fatto questa promessa ma, in precedenza, aveva dato speranza ai suoi lettori dicendo che il libro sarebbe stato sicuramente completato entro l'estate del 2020.



"Ma ti dico questo - se non ho The Winds of Winter in mano quando arrivo in Nuova Zelanda per Worldcon (fiera della fantascienza), hai qui il mio permesso scritto formale per imprigionarmi in una piccola capanna sulla White Island, che si affaccia su quel lago di acido solforico, finché non ho finito", ha detto.



Con un post sul blog ora Martin ha definito “stronzi di internet” quelli che hanno preso le sue previsioni come promesse. Ecco cosa ha affermato:



“Non farò previsioni su quando finirò. Ogni volta che lo faccio, gli stronzi di Internet lo prendono come una "promessa" e poi aspettano con impazienza di crocifiggermi quando manco la scadenza. Tutto quello che dirò è che sono fiducioso".

I fan aspettano da circa 10 anni il prossimo libro e possono essere comprensibilmente suscettibili sull’argomento, con la serie Game of Thrones ormai terminata.

Tuttavia, Martin ha fatto progressi su The Winds of Winter, spiegando:



“Cosa c'era di buono nel 2020? Oltre alle elezioni? Ebbene..per me...c'era lavoro. Ho scritto centinaia e centinaia di pagine di The Winds of Winter nel 2020. Questo è stato l'anno migliore che ho avuto da quando ho iniziato a lavorarci. Perché? Non lo so. Forse l'isolamento. O forse sono ispirato", ha scritto.

Comunque, ha affermato che ha bisogno di scrivere ancora centinaia di pagine quindi sembra che gli serva ancora un bel po’ di tempo prima di mandare alle stampe il prossimo romanzo e accontentare i fan.



Scoprite chi è l'attore più pagato di Game of Thrones e scoprite il cast dello spinoff House of the Dragon.