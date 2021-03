Game of Thrones, George Martin ispirato da una tartaruga: scoprite le origini dell'opera!

Alzi la mano chi non ha amato Game of Thrones. Lo show fantasy drama è stato uno dei più popolari della storia della televisione, in grado di attirare milioni di appassionati pronti a collegarsi, settimana dopo settimana, per scoprire quanto sarebbe accaduto ai loro personaggi preferiti. Oggi vogliamo raccontarvi una curiosità incredibile.

Abbiamo visto insieme quale sia stato l'episodio più costoso della storia di Game of Thrones, ma oggi vogliamo tornare alle origini dell'opera che ha ispirato GOT, ovvero le Cronache del ghiaccio e del fuoco, serie di romanzi ideati da George R. R. Martin. E se vi dicessimo che a ispirare i leggendari libri siano state… delle tartarughe?

Il trono delle tartarughe

Credeteci o meno, Martin ha più di una volta dichiarato che la sua idea di scrivere un fantasy con implicazioni morali come quello delle Cronache è nata proprio tramite le sue tartarughe domestiche.

"Vivevo a Bayonne, New Jersey, in un complesso federale. Non potevamo avere cani. Non potevamo avere gatti. Gli unici animali che erano concessi erano delle tartarughe, delle tartarughe da grande magazzino. Avevo anche un castello giocattolo, dove dentro potevano starci due terrine per tartarughe. […] Il fatto è che quelle tartarughe da grande magazzino morirono piuttosto in fretta".

Questo fatto diede la possibilità a Martin di ideare la sua prima narrativa:

"[la loro morte, ndr.] non fu di certo colpa mia. Decisi che stessero combattendo per decidere chi dovesse essere il re delle tartarughe. Quello fu il mio primo fantasy: Il castello delle tartarughe".

La genesi della saga de Il Trono di Spade, della lotta per il potere, è quindi tutta nata da un evento davvero particolare. Inoltre, Martin ha anche affermato come la tartaruga sia diventata un vero e proprio simbolo per lui, e qui si spiega il motivo per il quale spesso lo scrittore si presenti a degli eventi indossando una spilla proprio a forma di tartaruga. Incredibile.

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo ai personaggi più amati della storia di Game of Thrones, la palla passa a voi: conoscevate le origini "rettili" di Game of Thrones? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!