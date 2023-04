Game of Thrones, perché George Martin odia il ritorno di Gandalf nel Signore degli Anelli?

L'autore di Game of Thrones George R.R. Martin è famoso per far morire i suoi personaggi in modo inaspettato e spettacolare, ma è sempre stato scettico circa le possibilità di una resurrezione dei personaggi dal punto di vista narrativo. Tra i numerosi esempi citati dall'autore, c'è persino la resurrezione di Gandalf ne Il Signore degli Anelli.

La morte di Ned Stark nella prima stagione ha sicuramente impostato il tono di Game of Thrones, mostrando che nemmeno i personaggi principali potevano rimanere al sicuro da un destino fatale. Ma, probabilmente, l'esempio migliore e più semplice è stato quello delle Nozze Rosse, che hanno sconvolto il pubblico. Nonostante le opinioni controverse sull'ultima stagione di Game of Thrones, quasi tutti concordano sull'impatto di quel momento, in cui diversi personaggi importanti hanno perso la vita in modo improvviso.

Sebbene sia stata solo accennata nella serie Game of Thrones, la resurrezione dei personaggi morti era più comune nei romanzi. Tuttavia, era ben lontana dalla tradizionale resurrezione dei personaggi che si trova nella maggior parte delle saghe fantasy.

Durante un'intervista al podcast Bullseye, Martin ha riassunto la sua filosofia sulla questione, affermando: "Penso che se stai riportando indietro un personaggio, un personaggio che è passato attraverso la morte, questa dovrà essere un'esperienza trasformativa per lui". E questo si riflette nei romanzi, poiché i personaggi che ritornano perdono sempre una parte di loro stessi, fino al punto da non poter più essere considerati lo stesso personaggio.

Questo porta Martin al tema de Il Signore degli Anelli. Sebbene ritenga che J.R.R. Tolkien tratti la morte come definitiva, per la maggior parte delle volte, c'è un'eccezione fondamentale: Gandalf. Il franchise di Game of Thrones è molto debitore di quello di Tolkien, come ammesso dallo stesso Martin, e sono in competizione tra loro anche sul piccolo schermo (sono attualmente in corso le riprese di House of the Dragon 2 e quelle de Gli Anelli del Potere 2).

Mentre la Compagnia dell'Anello tenta di attraversare le Miniere di Moria, è ostacolata dal Balrog di Khazad-dûm. Affinché gli eroi possano fuggire, Gandalf si sacrifica sul ponte, precipitando nel sottosuolo. La perdita è tragica e inaspettata. Eppure, nel film successivo (così come nei libri), Gandalf ritorna, proclamando: "Torno da voi ora, al volgere della marea".

Ebbene, Martin non ha mai amato molto questa svolta della trama. "Per quanto ammiri Tolkien, ho sempre pensato che Gandalf sarebbe dovuto rimanere morto... Le sue ultime parole sono: "Fuggite, sciocchi!". Erano potenti e mi avevano colpito molto", ha detto. Per questo motivo, Martin ritiene che le ultime parole di Gandalf perdano di efficacia a causa della sua resurrezione. "Poi, torna come Gandalf il Bianco e, se non altro, è migliorato... Penso che sarebbe stata una storia ancora più forte se Tolkien lo avesse lasciato morto".