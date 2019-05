Game of Thrones, George Martin smentisce le voci sugli ultimi due libri: 'è assurdo!'

Soltanto poche ore fa riportavamo un'indiscrezione clamorosa: George Martin ha già scritto i due libri finali di Game of Thrones? Sembra che non sia assolutamente così, come ha confermato lo scrittore sul proprio blog.

Tutto era partito da Ian McElhinney, attore di Ser Barristan Selmy, che aveva dichiarato durante un evento che George Martin avrebbe già terminato la stesura sia di The Winds of Winter che di A Dream of Spring, rispettivamente sesto e settimo libro de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco.

L'autore della saga ha poi smentito tutto sul proprio blog ufficiale. Leggiamo il comunicato:

"No, The Winds of Winter e A Dream of Spring non sono terminati. Il settimo libro non l'ho neanche iniziato, visto che devo ancora terminare il sesto. Mi sembra francamente assurdo che io debba anche solo confermarlo. La Terra è rotonda, il pianeta ruota intorno al sole, l'acqua è calda... devo dire altro? Mi stupisce come qualcuno possa aver creduto a questa storia, anche solo per un istante. Non ha alcun senso. Spiegatemi perché dovrei aspettare seduto per anni senza pubblicae un lavoro terminato?

Perché i miei editori - non solo qui negli USA, ma in tutto il mondo - dovrebbero permettere una cosa del genere? Guadagnano milioni e milioni di dollari ogni volta che esce un romanzo delle Cronache, e li guadagno anch'io. Rimandare l'uscita non ha davvero senso. Perché HBO dovrebbe volerlo fare? I romanzi creano ulteriore interesse per lo show, così come lo show crea interesse per i libri.

Insomma... no, i libri non sono terminati. Ve lo assicuro, HBO non mi ha chiesto di rimandarli. E neanche David e Dan. Non c'è alcun 'accordo in tal senso'. HBO e gli sceneggiatori sarebbero stati entusiasti di leggere The Winds of Winter quattro o cinque anni fa... e NESSUNO lo sarebbe stato più di me."

Insomma, George Martin ha messo le cose in chiaro, e dalle parole che ha pubblicato sul suo blog sembra anche abbastanza seccato delle indiscrezioni trapelate in queste ore. Il finale dei libri è ancora lontano, ma intanto il finale di Game of Thrones è dietro l'angolo.