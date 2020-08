Game of Thrones, George Martin torna a Westeros: 'Ho del lavoro da finire...'

Winds of Winter non è uscito a fine luglio 2020 come George R.R. Martin aveva promesso aveva promesso poco più di un anno fa, ma l'autore di Game of Thrones ha voluto rassicurare i fan rivelando di essere tornato finalmente al lavoro sul nuovo capitolo della saga letteraria.

"Sono tornato nella mia fortezza della solitudine, la mia isolata casa di montagna" ha spiegato Martin in lungo post condiviso sul suo blog personale "Sono tornato di nuovo in montagna... il che significa che sono di nuovo a Westeros per portare avanti Winds of Winter."

Lo scrittore ha poi riflettuto su come sono cambiati i suoi metodi nel corso degli anni: "Un tempo scrivevo i libri nella casa dove vivevo, nell'ufficio di casa. Ma decenni fa, in cerca di più solitudine, ho comprato la casa dall'altra parte della strada e ne ho fatto il mio rifugio da scritto. Non avrei più scritto tutto il giorno con indosso una vestaglia, ora dovevo alzarmi, mettermi delle scarpe e attraversare la strada per scrivere. Ma questa soluzione ha funzionato per un po'."

Dopo aver assunto diversi assistenti per gestire i suoi numerosi progetti, tra cui la collaborazione con From Software per il videogioco Elden Ring, Martin ha ritrovato la tranquillità (accompagna da un po' di inevitabile noia) nella casa in montagna, nella speranza che possa finalmente regalare ai fan il nuovo libro di Game of Thrones.

