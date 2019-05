Game of Thrones: George R.R. Martin dice addio alla serie in una toccante lettera aperta

Dopo l'addio del cast di Game of Thrones alla più premiata serie della storia della televisione, anche George R.R. Martin, autore del materiale originale di cui il fantasy HBO di David Benioff e D.B. Weiss è adattamento, ha reso pubblico il suo saluto.

Come sempre tramite il suo blog, chiamato Not A Blog, Martin pubblicato una toccante lettera che vi riportiamo qui sotto:

"L'ultima notte, l'ultimo episodio. Dopo otto epiche stagioni, la serie di GAME OF THRONES della HBO è giunta al termine: è difficile credere che sia finita, gli anni sono passati in un batter d'occhio. E' passato più di un decennio da quando il mio manager Vince Gerardis ha organizzato un incontro al Palm di Los Angeles e mi sono seduto per la prima volta con David Benioff e DB Weiss per un pranzo che è durato ben oltre la cena. Gli chiesi se sapevano chi era la madre di Jon Snow, e fortunatamente lo sapevano. E' così che è iniziata. Ieri è finita.

"Non avevo idea, quel pomeriggio al Palm, che stavo per intraprendere un viaggio che avrebbe cambiato la mia vita. Avevo opzionato libri e storie per la televisione e il cinema in passato, alcuni erano persino stati fatti. Non c'era modo di sapere che questo sarebbe stato diverso, che questo pilota non solo sarebbe stato girato, ma sarebbe diventato lo spettacolo di maggior successo nella storia della HBO, che avrebbe vinto un numero record di Emmy Awards, che sarebbe diventato lo spettacolo più popolare (e più piratato) del mondo e che avrebbe trasformato un gruppo di attori talentuosi ma in gran parte sconosciuti in celebrità e star importanti. immagino di essere diventato perfino io in qualche modo diventato una sorta di celebrità ... e se posso essere onesto, non sono ancora sicuro di come sia successo, è stata una corsa sfrenata, per non dire altro.

"Ci avesse lavorato qualsiasi altra rete, GAME OF THRONES non sarebbe stato quello che è diventato. Con altre reti, probabilmente, questa serie non sarebbe mai stata neanche creata, e potrei dire parecchie cose in proposito. Nelle settimane e nei mesi a venire, potrei postare alcuni dei miei momenti preferiti ripensando alla realizzazione di questo spettacolo ... di tanto in tanto, quando mi sentirò nostalgico ... ma adesso ne ho in mente così tanti che non ho il tempo necessario per rendere loro giustizia."

Per altri approfondimenti sulla serie, vi ricordiamo che il finale di Game of Thrones ha infranto il record di ascolti, diventando l'episodio televisivo più visto di tutti i tempi.