Game of Thrones, George R.R. Martin: 'avrete il finale della serie'

Il genio dietro al successo della serie televisiva Game of Thrones, George R.R. Martin, ha deciso di fare un'importante promessa ai fan della saga: finirà di scrivere la serie di libri, dopo anni di ritardi e posticipi. I lavori per The Winds of Winter (sesto romanzo di Cronache del Ghiaccio e del Fuoco) proseguiranno nell'immediato futuro.

I lettori non potranno che essere entusiasti per questa confortante notizia, specie dopo la cocente delusione rappresentata da Martin: Fire and Blood, che si concentrava prevalentemente sulla discendenza Targaryen, tralasciando quelli che sono i fatti della storyline principale. Che sia la volta buona per scoprire come si evolveranno le varie sottotrame aperte dalla serie?

In un post pubblicato sul proprio blog personale, l'autore ha finalmente parlato esplicitamente dello stato dei lavori legati al suo prossimo libro.

Queste le sue parole:

"Sono tornato nella mia Fortezza della Solitudine, e a Westeros. Non accadrà domani, né la prossima settimana, ma avrete il finale di Cronache del Ghiaccio e del Fuoco."



Seguono ulteriori pensieri di conforto per quei fan in trepidante attesa di scoprire il proseguimento della saga, in cui Martin ci ricorda l'uscita dell'ottava (e ultima) stagione de Il Trono di Spade, in arrivo il prossimo aprile. L'attesa, dunque, si fa spasmodica, specie dopo che HBO ha iniziato a promuovere in maniera intensa la nuova stagione dello show, diffondendo materiale fotografico inerente alla saga con protagonisti Daenerys Targaryen, Jon Snow, Tyrion Lannister & Co. in giro per la rete.

E voi, siete impazienti di esplorare nuovi meandri del sempre più vasto universo letterario e immaginifico creato da Martin? Comunicateci tutto il vostro entusiasmo nei commenti!