Game of Thrones, George R.R. Martin: 'Ecco quanto mi manca per completare il libro'

Dopo gli ultimi aggiornamenti sul nuovo libro di Game of Thrones, George R.R. Martin è intervenuto nuovamente in merito alla stesura del suo ultimo lavoro che dovrebbe essere in via di risoluzione finale. Ricordiamo che The Winds of Winter, il nuovo capitolo delle Cronache del ghiaccio e del fuoco è atteso da parecchi anni ormai.

Martin sta scrivendo The Winds of Winter da anni e ha promesso ai fan che lo avrebbe consegnato presto. Il libro molto probabilmente avrà un finale diverso da quello della serie HBO, dato che il finale andato in onda nel 2019 è stato oggetto di controversie. Ora Martin ha rivelato quanto ancora gli manca da scrivere per finire il libro.

Durante la sua partecipazione al programma Tooning Out the News di Stephen Colbert, lo scrittore ha dichiarato di aver ufficialmente terminato circa "1.100-1.200" pagine e di averne "altre 400-500" da completare prima di concludere il romanzo. Martin ha anche citato anche il "blocco dello scrittore" come ragione di questa lunga attesa.

Di recente, il creatore di Game of Thrones ha parlato dello spin-off su Jon Snow in fase di sviluppo presso HBO in un nuovo post sul suo blog. In quest'ultimo ha rivelato di aver collaborato con l'attore Kit Harington alla serie e con altri due sceneggiatori/showrunner di cui non ha fatto i nomi. Martin ha scritto nel post che non può rivelare chi scriverà la serie, ma che il team attorno a Harington è eccezionale.

"Sì, è stato Kit Harrington a portarci l'idea", ha rivelato il creatore di Game of Thrones. "Non posso dirvi i nomi degli sceneggiatori/showrunner, perché non ci è ancora stato autorizzato, ma Kit ha portato anche loro, il suo team, e sono fantastici".

Nell'ultima stagione di Game of Thrones, Jon Snow ha scoperto la sua vera identità, ovvero quella di Aegon Targaryan, il vero erede del Trono di Spade. Dopo aver ucciso la zia/fidanzata Daenarys per impedirle di prendere il potere, Jon è stato costretto a scegliere una vita di esilio nei Guardiani della Notte. Invece di rimanere con i Guardiani della Notte, Jon si è diretto a nord della Barriera per vivere con i Bruti e il suo terribile lupo Ghost. Si dice che la serie si concentrerà su ciò che è accaduto dopo questi eventi.

