Game of Thrones, George R.R. Martin sul nuovo libro: 'Si allontana sempre più dallo show'

George R.R. Martin sa di essere lento a scrivere , ma ultimamente l'autore dei libri di Game of Thrones sta facendo progressi, e ha voluto aggiornare i suoi lettori al riguardo, anticipando, tra l'altro, che ciò che leggeremo differirà alquanto dalla serie tv.

George R.R. Martin sta ancora scrivendo The Winds of Winter, ma stando alle più recenti parole dell'autore, stanno cambiando tante cose in corso d'opera, e il suo contenuto ci riserverà parecchie sorprese.

"Sto lavorando al mio giardino invernale. E le cose crescono, cambiano, come di solito succede con noi giardinieri" ha incalzato lo scrittore "Le cose mutano, si evolvono, arrivano nuove idee (grazie, mia musa), le vecchie idee si dimostrano poco funzionali. Scrivo, riscrivo, ristrutturo, distruggo tutto per riscriverlo ancora. Attraverso porte che non conducono da nessuna parte, e porte che invece si aprono su delle meraviglie. Lo so, suona assurdo".

"Ma ciò che ho iniziato a notare ultimamente è che il mio giardinaggio mi sta portando sempre più lontano dalla serie tv" ha poi continuato, facendo riferimento alla controversa stagione finale della serie HBO "Sì, alcune delle cose che avete visto sulla HBO in Game of Thrones le vedrete anche in Winds of Winter (anche se non del tutto allo stesso modo), ma gran parte del resto sarà piuttosto diverso".

Chissà in cosa esattamente differirà il nuovo volume de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco da quanto visto sullo schermo. Voi cosa ne pensate?