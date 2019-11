Game of Thrones: George R.R. Martin non scriverà la sceneggiatura di House of the Dragon

Nei giorni scorsi abbiamo potuto leggere la conferma dello spin-off di Game of Thrones incentrato sulla storia dei Targaryen, ma l'autore dei libri da cui è stata tratto lo show de Il Trono di Spade ha rivelato che non si occuperà della sceneggiatura per concentrarsi sul sesto libro della serie.

A darne la notizia è un messaggio sul suo blog personale, in cui scrive: "Credo che sarò coinvolto nella produzione dello spin-off, e chissà se tutto va bene potrei anche scrivere un episodio o due, come ho fatto per le prime quattro stagioni di Game of Thrones. Ma, voglio essere chiaro, non mi metterò al lavoro su altre sceneggiature finché non ho concluso e pubblicato Winds of Winter. L'inverno sta arrivando e Winds rimane la mia priorità assoluta, nonostante mi farebbe molto piacere scrivere una puntata di House of Dragon". Il blog continua ringraziando gli scrittori e tutti quelli al lavoro sullo spin-off di Game of Thrones recentemente cancellato, che doveva mostrare agli spettatori di tutto il mondo la prima lotta tra l'umanità e gli Estranei.

Siamo sicuri che il messaggio farà piacere a tutti gli appassionati del mondo creato da George R.R. Martin, il cui ultimo volume dedicato alla saga è stato pubblicato nel 2011. Ricordiamo che House of Dragon racconterà la storia della celebre famiglia Targaryen, la serie sarà prodotta da Ryan Condal, Miguel Sapochnik e dallo stesso George R.R. Martin.