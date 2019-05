Game of Thrones: George R.R. Martin non è sicuro di terminare i romanzi?

Mentre I fan di Game of Thrones si chiedono come andrà a finire l'ottava e ultima stagione della longeva serie HBO, i fan dei romanzi sperano vivamente che il penultimo capitolo della saga fantasy di George R.R. Martin, Cronache del ghiaccio e del fuoco, dalla quale nasce l'adattamento tv di Benioff e Weiss, venga completato in breve tempo.

Il ritmo piuttosto lento con cui Martin ha proseguito negli ultimi anni la sua saga letteraria, soprattutto quando la serie ha esaurito il materiale originale dello scrittore dopo la quinta stagione, ha fatto molto discutere.

George R.R. Martin ha pubblicato il primo romanzo nel 1996, proseguendo nel 1999 e nel 2000 con gli altri due libri. Il quarto romanzo è stato pubblicato nel 2005, mentre il quinto nel 2011, lo stesso anno in cui ha debuttato Game of Thrones. Poi il nulla.



Per il momento non ci sono date d'uscita ufficiali degli romanzi finali e sembra che lo stesso Martin non sappia quando usciranno. O addirittura se usciranno:"Ho iniziato a fare una trilogia chiamata Game of Thrones" ha spiegato Martin a Variety in una recente intervista alla première del biopic Tolkien "Ora la mia trilogia è composta da sette libri, se finisco gli ultimi due".

Quel 'se' inserito nella risposta ha creato piuttosto scalpore, nonostante possa semplicemente trattarsi di un particolare ironico usato dall'autore nella risposta.

Tuttavia i fan sperano che Martin concluda al più presto la saga letteraria, che ormai latita da diversi anni, nonostante l'enorme successo di Game of Thrones.

In questi giorni sul web circola anche la teoria di Stephen King sul finale di Game of Thrones. Per non parlare dell'incredibile serie di meme che sono circolati sulla rete a causa del bicchiere di Starbucks in scena.

In ogni caso domenica sarà il momento del penultimo atto, il quinto episodio. Tutti pronti per l'inizio della resa dei conti?