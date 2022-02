Game of Thrones, George R.R. Martin presenta Alyssa Targaryen:'Era forte, veloce e vivace'

In questi giorni George R.R. Martin è particolarmente attivo sui social e sul suo blog nel dialogo con i fan. Dopo aver annunciato la fine delle riprese di House of the Dragon, Martin ha pubblicato su Facebook un disegno di uno dei personaggi di Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, Alyssa Targaryen, con una didascalia descrittiva.

Ecco le parole usate nella didascalia dallo scrittore per presentare Alyssa Targaryen:"La principessa Alyssa Targaryen, quintogenita di Alysanne, era forte, veloce e vivace. Amava vantarsi di essere "una cortigiana come una qualsiasi barista di Approdo del Re".



Non è il primo ritratto dei suoi personaggi che George R.R. Martin condivide con i propri fan sui social e prima di Alyssa sono stati diversi quelli raccontati agli appassionati direttamente dal suo creatore, l'autore di Cronache del Ghiaccio e del Fuoco.

Nel frattempo prosegue la lavorazione di House of the Dragon, la serie tv prequel di Game of Thrones.



Le riprese sono terminate e ora è iniziata la fase finale, quella di post-produzione, preludio allo sbarco della serie sul piccolo schermo nei prossimi mesi.

House of the Dragon è uno dei titoli maggiormente attesi di questo 2022 e i fan non vedono l'ora di tornare ad assaporare le atmosfere dell'universo creato di George R.R. Martin.



