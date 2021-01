Game of Thrones: George R.R. Martin presenta il calendario ispirato ai romanzi

George R.R. Martin riemerge dall'ombra, ma non per annunciare l'uscita dell'attesissimo The Winds of Winter, nuovo romanzo della saga letteraria a cui si ispira il Game of Thrones televisivo. Possiamo comunque consolarci con un calendario ispirato ai personaggi che ormai conosciamo bene.

"L'artista Arantza Sestayo ha sviluppato delle visioni incredibili riguardanti Westeros ed oltre, che faranno parte del Calendario 2022 di A Song of Ice and Fire. Ecco la copertina, che mostra una delle tredici illustrazioni. Sarà acquistabile dal 27/7/2021 in tutte le librerie", dichiara l'autore.

Con un anno di anticipo, possiamo quindi dare uno sguardo alla splendida Daenerys Targaryen, il cui aspetto non si discosta molto da quanto abbiamo visto sullo schermo grazie ad Emilia Clarke, anche se qui indossa un'abito dalle tonalità rosa. Non poteva mancare il suo fedele drago, contento di poter essere accarezzato come se fosse il più tipico degli animali da compagnia.

È probabile che nei mesi successivi vedremo anche nuove illustrazioni incentrate su Jon Snow, Jorah Mormont, Sansa Stark e molti altri personaggi che popolano Westeros. Il prezzo è di 17 dollari e sicuramente sarà un'occasione imperdibile per i fan dei libri, nella speranza che nel 2022 potremo stingere tra le mani il sesto libro di Martin, in attesa del finale che arriverà con il settimo (A Dream of Spring).

In Italia sono state pubblicate versioni differenti dei romanzi: per saperne di più ecco la guida ai libri del Trono di Spade.