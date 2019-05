Game of Thrones: George R.R. Martin spiega come concilierà il suo finale con la serie

Secondo le parole dello stesso George R.R. Martin il finale della serie di Game of Thrones potrebbe non combaciare perfettamente con quanto ha lui in mente per quello della saga letteraria, che i lettori stanno ormai aspettando da anni.

In un piccolo aggiornamento del suo blog, infatti, Martin ha parlato delle ripercussioni del finale deciso da Benioff e Weiss per la serie HBO sul suo finale, quello dei romanzi che i fan stanno aspettando trepidamente. Come noto, la serie televisiva si è presa delle libertà in termini di sceneggiatura per le ultime tre stagioni, in quanto la storia concepita da Martin arrivava fino alla morte di Jon Snow. Martin ha comunque svolto un lavoro di collaborazione per dare delle importanti indicazioni sulla direzione da seguire.

Adesso, lo scrittore ribadisce come il finale da lui concepito differirà da quanto visto sul piccolo schermo: "Come finirà? La gente me lo chiede in continuazione. Allo stesso modo dello show? In un modo diverso? Beh... sì. E no. E sì. E no. E sì. E no. E sì. E no".

Dopodiché ha proseguito: "Lavoro con un medium molto diverso da quello di David e Dan, non bisogna dimenticarlo. Loro avevano otto ore a disposizione per la loro stagione finale. Mi aspetto che questi miei ultimi due libri possano coprire un arco che potrebbe essere riversato in 3mila pagine di un manoscritto, prima che abbia finito... e se queste avranno bisogno di ulteriori scene le aggiungerò. E ovviamente anche l'effetto farfalla avrà il suo impatto. Tutti quelli che seguono questo blog dall'inizio sanno che ne sto parlando fin dalla prima stagione".

Martin ha tenuto a sottolineare le nette differenze tra la narrativa dei suoi libri e quello che viene presentato nello show: "Ci sono personaggi che non sono mai apparsi nello show e altri che invece nello show sono morti ma che nei libri continuano a vivere. Quindi i lettori sapranno cosa è successo a una miriade di personaggi, grandi o piccoli, che gli spettatori della serie non hanno mai incontrato. E sì, ci saranno anche gli unicorni... o una cosa simile".

L'ultimo episodio di Game of Thrones è stato uno degli eventi più seguiti nella storia della televisione; su queste pagine potete recuperare la nostra recensione.