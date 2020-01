Game of Thrones: George R.R. Martin svela che la serie doveva concludersi al cinema

George R.R. Martin, discusso autore della saga di Game of Thrones, ha svelato che David Benioff e D.B. Weiss presero in considerazione di concludere la celebre serie tv targata HBO con una trilogia cinematografica. Lo show ha chiuso i battenti con una discussa ottava stagione composta da sei episodi che hanno ricevuto opinioni contrastanti.

Tra le critiche più frequenti riservate all'ultima stagione di Game of Thrones c'è quella che riguarda la lunghezza degli episodi, secondo molti giudicati troppo corti per dare il giusto respiro all'arco narrativo della serie, e di conseguenza alle azioni dei vari personaggi.

La decisione di concludere Game of Thrones con una stagione più breve rispetto alle altre non è stata accolta molto bene e George R.R. Martin ha confessato che inizialmente gli showrunner avevano pensato di chiudere la serie con una trilogia cinematografica:"Al momento non sono qualificato per decidere, perché i diritti cinematografici di Game of Thrones appartengono a HBO. A parte questo, abbiamo effettivamente preso in considerazione quest'opzione: David Benioff e D.B. Weiss, i due showrunner, volevano terminare la saga con tre grandi film dopo la settima stagione. Game of Thrones avrebbe dovuto finire al cinema; c'è stata una seria discussione circa tre/quattro anni fa".



Ad opporsi furono i dirigenti di HBO:"HBO non voleva. I dirigenti hanno detto 'produciamo programmi tv, non siamo nel settore del cinema'. E se HBO fa un film come quello basato su Deadwood, lo producono solo per mostrarlo in tv, non sul grande schermo. Al momento tutto sta cambiando. Cosa viene mostrato al cinema in questo momento? Tutto si confonde. Al giorno d'oggi non sappiamo dove siano i confini tra cinema, servizi streaming e televisione".

In questi giorni Game of Thrones ha stravinto ai Global Demand Awards. Di recente Sophie Turner ha parlato di un possibile ritorno di Sansa Stark in uno degli spin-off.