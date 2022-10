Game of Thrones: George R.R. Martin aggiorna sulla pubblicazione di The Winds of Winter

Sono passati ben 11 anni dalla pubblicazione di A Dance with Dragons, ovvero l'ultimo capitolo delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, adattate da HBO nella saga televisiva di Game of Thrones. Ebbene, i fan hanno finalmente ricevuto un nuovo, piccolo, aggiornamento in merito all'uscita del nuovo romanzo di George R.R. Martin, The Winds of Winter.

Parlando in un livestream su YouTube con Random House, Martin ha condiviso un aggiornamento su The Winds of Winter, il quinto libro della serie. L'autore ha affermato che il romanzo è stato completato per circa il 75%, il che significa che l'attesa per l'uscita sarà sostanzialmente più breve di quanto ci si aspettasse.

"È un libro grande, grande davvero, l'ho già detto, è un libro impegnativo. Probabilmente sarà il libro più grande di tutti i precedenti volumi della storia. Una danza con i draghi e Tempesta di spade sono i libri più grandi finora, con 1500 pagine, ma credo che questo sarà più lungo di quelli quando l'avrò finito, e credo di essere a circa tre quarti del percorso".

Martin ha poi scherzato sul fatto che il suo editore vorrebbe provare a dividere il libro in due parti, ma a quanto pare siamo ancora lontani dal raggiungere questo tipo di problema. Martin ha iniziato a lavorare a The Winds of Winter nel 2010. Dato che ci sono voluti 12 anni per arrivare a questo punto, anche se ne manca solo un quarto del lavoro, l'attesa potrebbe essere ancora lunga prima che il volume arrivi sugli scaffali delle librerie.

L'attesa è stata amplificata anche grazie al successo di Game of Thrones e Martin ha ironizzato sul fatto che anche una volta terminato questo libro i fan cominceranno a chiedere aggiornamenti sul successivo - A Dream of Spring - che porterà a conclusione la storia di questa saga. Sebbene questi siano tempi emozionanti per i fan, sarebbe opportuno moderare le aspettative sul libro fino a quando non verrà fatto un annuncio ufficiale.

Nel frattempo, potete recuperare la recensione del finale di House of the Dragon su queste pagine. Recentemente, Maisie Williams ha parlato dei problemi del finale di Game of Thrones