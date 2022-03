Game of Thrones, George RR Martin ci aggiorna: 'Ecco a che punto siamo con gli spin-off'

Nonostante le polemiche mai realmente sopite su quel tanto discusso finale, Game of Thrones continua ad esercitare un certo fascino sui fan dello show: HBO lo sa bene, come dimostra la decisione di puntare, per il futuro, su un bel po' di spin-off ambientati a Westeros e dintorni. Ma a che punto sono i lavori?

A parlarne, mentre lo showrunner D.B. Weiss conferma di non essere coinvolto negli spin-off di Game of Thrones, è proprio George R.R. Martin, l'uomo che da anni è impegnato nella scrittura del sesto e penultimo libro della saga: "Cosa posso dirvi? Vediamo. Bruno Heller, creatore della serie Rome, sta scrivendo il pilot della serie su Corlys Velaryon. Inizialmente si chiamava Nine Voyages, ma ora ne parliamo come The Sea Snake, perché vogliamo evitare di avere troppi show con dei numeri nel titolo" ha spiegato lo scrittore.

Martin ha poi proseguito: "L'altro è Ten Thousand Ships, la serie su Nymeria. Amanda Segel, la nostra showrunner, ci ha consegnato un paio di bozze e ora ci stiamo lavorando. Il terzo è lo show su Dunk & Egg, guidato da Steve Conrad. Io e il mio team abbiamo partecipato a un paio di ottime sessioni con Steve e il suo team, e lui è deciso a trasporre nella maniera più fedele la storia, che è quello che voglio anch'io. Contrariamente a quanto potreste pensare, lo show non si chiamerà Dunk & Egg. Stiamo pensando a qualcosa come A Knight of the Seven Kingdoms, ma anche The Hedge Knight ha i suoi sostenitori".

Un bel po' di materiale, insomma, ma la sensazione è che non vedremo nulla di concreto, in tal senso, ancora per un po' di tempo! Negli ultimi mesi, intanto, i fan hanno continuato a firmare la petizione per rigirare l'ottava stagione di GoT.