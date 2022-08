Game of Thrones, George RR Martin ammette: 'Avrei voluto durasse almeno 10 stagioni'

Una delle critiche più frequentemente mosse alle ultime stagioni di Game of Thrones riguarda i ritmi della narrazione, evidentemente accelerati rispetto alle stagioni precedenti alla sesta in cui, come i fan ben ricorderanno, lo scorrere del tempo teneva un passo ben più pesante: a fornirci una spiegazione a ciò è stato proprio George R.R. Martin.

L'autore di Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, recentemente dettosi speranzoso di dar via a un franchise stile Marvel con House of the Dragon, ha infatti ammesso che, se fosse dipeso da lui, Game of Thrones sarebbe durato almeno fino a una decima stagione, invece di interrompersi all'ottavo ciclo di episodi.

"Dicevo che necessitava di durare almeno 10 stagioni, forse anche 12 o 13. Non l'ho avuta vinta. Non ho dato alcun contributo alle ultime stagioni a parte, ovviamente, l'averne creato il mondo, la storia e tutti i protagonisti. Penso di poter avere più influenza ora di quanta ne abbia mai avuta sullo show originale" sono state le parole di Martin.

Credete che seguendo le istruzioni dello scrittore le ultime stagioni di Game of Thrones avrebbero convinto maggiormente il pubblico? Diteci la vostra nei commenti! Vediamo, intanto, cosa cambia da Game of Thrones ad House of the Dragon secondo lo showrunner della serie sui Targaryen.