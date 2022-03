Game of Thrones, George RR Martin conferma: 'Ci sarà la serie animata sull'Impero Yi Ti'

Insieme alle rivelazioni sui progetti in corso dei vari spin-off di Game of Thrones, nell'odierno aggiornamento del suo blog George R.R. Martin ha rivelato anche lo stato dell'arte della serie animata, il cui titolo di lavorazione è "The Golden Empire".

Nei mesi scorsi si sono concluse le riprese di House of the Dragon, la serie prequel di HBO che è attualmente in fase di post-produzione ed è attesa entro l'anno. L'autore dell'epica saga letteraria fantasy proprio qualche settimana fa ha pubblicato sulla sua pagina Facebook anche il nuovo poster di House of the Dragon.

Oltre ad aver parlato degli altri tre progetti di serie spin-off, che lo tengono molto impegnato, Martin ha svelato per la prima volta alcuni dettagli sulla serie animata, confermando che è attualmente in fase di sviluppo, sempre dalle parti di HBO Max.

"Ho visto alcuni commenti di persone che si chiedevano quanto fossi coinvolto in queste nuove serie. La risposta è: molto!" ha dichiarato l'autore, prima di parlare della produzione animata nota con il titolo provvisorio The Golden Empire.

La serie animata sarà ambientata in un luogo inedito rispetto a Game of Thrones: parliamo dell'Impero d'Oro di Yi Ti, una regione del continente di Essos che si trova ai confini del mondo conosciuto e che trae ispirazione dall'epoca imperiale della Cina.

"Per quanto riguarda l'aspetto dell'animazione... in realtà non mi è permesso parlare della maggior parte delle cose che succedono, posso solo dirvi che tutto procede molto velocemente e adoro davvero tanti alcune delle concept art che ho potuto vedere" ha scritto Martin sul suo blog. "Pensandoci bene, posso confermare che la notizia che era trapelata mesi fa su uno show animato ambientato a Yi Ti è vera. Il titolo di lavorazione è 'The Golden Empire', abbiamo un ottimo giovane autore che la segue e credo che sarà davvero bellissima".

"Vi direi altro, se potessi" ha proseguito. "Non credo di poter dire una parola sugli altri show animati. Non ancora". Secondo i rumour in circolazione, infatti, dovrebbero essere tre gli show animati sull'universo di Game of Thrones, attualmente in diverse fasi dello sviluppo creativo.

Non ci resta che aspettare nuovi aggiornamenti da George R.R. Martin, nell'attesa di vedere nuove immagini dall'attesissimo prequel di Game of Thrones, House of the Dragon.