Game of Thrones, George RR Martin: 'Ecco come modificherò la morte di Hodor nel libro'

La morte di Hodor è stata sicuramente una delle scene più struggenti di Game of Thrones ma, George RR. Martin ha rivelato di volerla modificare nel suo prossimo libro per renderla più affine al resto della storia.

Nel libro dietro le quinte intitolato Fire Cannot Kill A Dragon, l'autore ha raccontato che le sequenze della serie tv hanno in qualche misura ripreso le sue direttive ma, li showrunner David Benioff e D.B. Weiss hanno comunque apportato significative modifiche rispetto a ciò che ci sarà nei prossimi volumi de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco.

"Penso che questa scena sia stata eseguita molto bene, ma ci saranno comunque delle differenze nel libro", ha spiegato Martin in Fire Cannot Kill a Dragon, per Entertainment Weekly. "Hanno reso tutto in modo molto fisico. Quel 'Hold the door' nel libro sarà inteso diversamente in quanto Hodor ha rubato una delle vecchie spade dalla cripta. Bran è un mutaforma e si è esercitato con il corpo di Hodor, dunque più che bloccare la porta, sarà impegnato nel combattere fisicamente i nemici. Proteggerà quel passaggio comunque con la sua vita, ma lo farà attivamente".

Date le differenze nei mezzi di narrazione, i responsabili della serie Game oh Thrones pensavano che la sequenza sarebbe stata molto più efficace con un'interpretazione letterale di quel "Hold the door".

"Per il nostro scopo, tenere la porta è visivamente migliore, soprattutto perché abbiamo così tanti combattimenti nella serie che questo probabilmente sarebbe passato inosservato", ha aggiunto il co-produttore Dave Hill in merito a questa differenza tra libro e serie tv.

Nello stesso libro Martin ha rivelato la scena che meno ha gradito di Game of Thrones, rivelando di essere però rimasto piacevolmente colpito dalla maggior parte dei cambiamenti apportati alla trama originale.