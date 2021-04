Game of Thrones, George RR Martin è 'enormemente indaffarato': arriva Winds of Winter?

I fan di Game of Thrones vivono ormai da anni una delle attese più estenuanti della storia della letteratura: i tempi per l'uscita di Winds of Winter, sesto e penultimo capitolo della saga di Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, si stanno infatti prolungando per un tempo che sembra sempre più tendere all'infinito.

Ma cosa ci dice George R.R. Martin al riguardo? Lo scrittore non manca mai di aggiornare periodicamente i suoi fan tramite il suo blog e, nel corso del post pubblicato lo scorso 14 aprile, ha parlato di un progetto che lo starebbe tenendo "enormemente indaffarato". La cosa non sembra riguardare uno dei futuri progetti televisivi relativi a Game of Thrones, né il nuovo libro Wild Cards, ormai vicinissimo all'uscita.

Che il nostro sia quindi finalmente arrivato a buon punto con la stesura di Winds of Winter? I fan non attendono altro che il lieto annuncio, ma già nei mesi scorsi lo scrittore aveva chiarito di avere ancora centinaia e centinaia di pagine da scrivere. Possibile che l'isolamento abbia costretto il buon George a velocizzare il processo di scrittura? Staremo a vedere!

Siete anche voi tra i fan che attendono con ansia l'uscita del nuovo libro della saga? Condividete con noi nei commenti il vostro stato d'animo! Qualche giorno fa, intanto, HBO ha festeggiato i 10 anni dall'esordio di Game of Thrones.