Game of Thrones: George R.R. Martin ha un nuovo aggiornamento per Winds of Winter

Mentre si parla di una serie animata dedicata a Game of Thrones, lo scrittore George R.R. Martin ha pubblicato un post sul suo blog in cui ha parlato del nuovo libro dedicato alla saga delle Cronache del ghiaccio e del fuoco.

Gli appassionati del mondo fantasy nato dalla mente di George R.R. Martin aspettano con ansia la pubblicazione di Winds of Winter, sesto volume della saga. Sono passati dieci anni dall'ultimo libro disponibile incentrato sulle vicende di Jon Snow, Daenerys e dei membri della famiglia Stark, tanto che in molti sperano che l'arrivo nelle librerie di Winds of Winter sia ormai prossimo. Ecco quindi cosa ha scritto George R.R. Martin nel suo blog: "Ho scritto centinaia di pagine di Winds of Winter nel 2020, è stato l'anno migliore per il libro da quando ho iniziato a lavorarci su. Perché? Non lo so, magari è stato l'isolamento, oppure sono ispirato, a volte succede. Devo continuare con questo ritmo però, devo ancora scrivere centinaia di pagine per concludere il libro nel modo migliore, spero che possa accadere nel 2021".

Il suo intervento continua, spiegando di non voler annunciare nessuna data, anche perché ha rivelato di essere molto impegnato con altri lavori. Pensate che il libro sarà pubblicato nel 2021? Fatecelo sapere con un commento alla notizia, nel frattempo vi segnaliamo questa notizia riguardo il cachet degli attori di Game of Thrones.