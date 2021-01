Game of Thrones, George RR Martin sempre in ritardo: Tales of Dunk & Egg è incompleto

Nelle scorse ore è stata ufficializzata la notizia che HBO sta sviluppando una seconda serie prequel di Game of Thrones. Oltre alla già annunciata serie House of the Dragon, che dovrebbe uscire nel 2022. Ora le attenzioni si concentrano anche su Tales of Dunk and Egg, serie di libri scritti di George R.R. Martin.

Tempo fa Martin scrisse che avrebbe voluto terminare la serie di libri prima che fosse realizzato uno show tv:"Non stiamo facendo Dunk & Egg. Alla fine, certo, lo adorerei, e lo farebbero anche molti di voi. Ma finora ho scritto e pubblicato solo tre novelle, e ce ne sono almeno sette o otto o dieci ancora. Voglio scrivere. Sappiamo tutti quanti quanto sono lento e quanto velocemente può muoversi uno show televisivo. Non voglio ripetere quello che è successo con Game of Thrones, dove lo show è in anticipo sui libri. Quando arriverà il giorno in cui avrò finito di raccontare tutte le mie storie di Dunk & Egg poi faremo uno show tv su di loro... ma quel giorno è ancora lontano".



Ora che quel giorno è arrivato è plausibile pensare che Martin abbia cambiato idea su questo aspetto oppure ha semplicemente rinunciato a proseguire nella scrittura.

Le storie di Tales of Dunk & Egg seguono Ser Duncan The Tall e il giovane Aegon V Targaryen, chiamati Dunk and Egg, e si svolgono circa 90 anni prima dei romanzi principali Le cronache del ghiaccio e del fuoco.





L'annuncio ufficiale di HBO su Tales of Dunk & Egg è arrivato pochi giorni fa. Su Everyeye potete leggere la recensione dell'ultima stagione di Game of Thrones.