Game of Thrones, George RR Martin svela il titolo sullo spin-off di Corlys Velaryon

Il creatore dell'universo fantasy de Il trono di spade George R.R. Martin ha annunciato il titolo per il nuovo prequel spinoff di Game of Thrones, che sarà basato sulle gesta di Corlys Velaryon, il 'Serpente del Mare'.

Aggiornando i fan sui suoi molti, tantissimi progetti attualmente in sviluppo (i fan aspettano con ansia il nuovo trailer di House of Dragon), Martin attraverso un post sul suo sito web "Not a Blog" ha rivelato qualche succoso dettaglio sullo spin-off 'piratesco' di Game of Thrones, dedicato ad uno dei personaggi della nuova serie House of Dragon. "Bruno Heller, il creatore e showrunner di Roma della HBO, sta attualmente scrivendo la sceneggiatura dell'episodio pilota per la serie di Corlys Velaryon", si legge nel post di Martin. "Inizialmente avevamo scelto il titolo di 'Nine Voyages', i nove viaggi, ma adesso lo abbiamo cambiato in 'The Sea Snake', il serpente del mare".

The Sea Snake, se sarà confermata da HBO, racconterà le avventure di Corlys Velaryon, un celebre capitano di nave che ha usato la ricchezza e il prestigio accumulati durante i suoi viaggi in giro per il mondo per diventare uno dei più influenti lord di Westeros. Solo menzionato ne Le cronache del ghiaccio e del fuoco di Martin ma mai citato nella serie tv de Il Trono di Spade, Corlys farà il suo debutto sullo schermo nel prequel House of Dragon, dove sarà interpretato da Steve Toussaint. Nella serie sarà un uomo di mezza età sposato con la principessa Rhaenys Targaryen, motivo per cui The Sea Snake sarà eventualmente 'un prequel del prequel' dedicato alle sue avventure giovanili.

Rimanete sintonizzati per tutti gli aggiornamenti del caso. A tal proposito, guardate il nuovo poster di House of Dragon svelato proprio da Martin sui social qualche giorno fa.