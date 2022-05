Game of Thrones, George RR Martin su The Winds of Winter: 'Sarà un grande libro'

Le dichiarazioni di Rose Leslie su Kit harington hanno scosso l'intero mondo di Game of Thrones ma a tenere banco nelle ultime ore però, sono le parole di George RR. Martin in merito all'attesissimo The Winds of Winter che i fan non vedono l'ora di leggere dopo il turbolento epilogo della serie HBO.

In un post sul suo blog lo scrittore ha affrontato ancora una volta le domande su questo ennesimo libro delle Cronache del ghiaccio e del fuoco rivelando il suo penultimo romanzo sarà molto grande, e che potrebbe essere addirittura più grande di A Storm of Swords e A Dance with Dragons.

"The Winds of Winter sarà un grande libro. Per come sta andando, potrebbe essere più grande di A Storm of Swords o A Dance With Dragons, i libri più lunghi della serie fino ad oggi. Di solito faccio dei tagli e degli aggiustamenti non appena finito, ma appunto, prima il libro deve essere finito".

Gli impegni del papà di Game of Thrones sono numerosi e sparpagliati in ambiti assai differenti e questo, ha fatto presupporre che difficilmente The Winds of Winter riuscirà a vedere la luce entro la fine di questo 2022. Tenuto conto che si parla di oltre 1500 pagine già scritte, complice anche la pandemia, il lavoro di editing finale del testo, qualora questo riuscisse ad arrivare ad una conclusione in tempi brevi, sarà assai lungo.

Staremo a vedere se e quando George Martin si deciderà a pubblicare questo mastodontico testo, tenuto anche conto che ormai sono passati ben 11 anni da A dance with Dragons. Quali sono le vostre previsioni in tal senso? Ditecelo nei commenti!